Британская туристка рассказала, как изменился отдых в Италии после пандемии, сообщает The Sun.

Саша Салливан решила провести каникулы на острове Капри. Первое, с чем она столкнулась, – малое количество рейсов, длинные очереди в аэропорту из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию и регулярная проверка температуры во всех общественных местах.

Гостиница оказалась заполнена лишь на 20 процентов, хотя обычно в это время 95 процентов номеров было занято, рассказал официант ресторана при отеле. Еще он добавил, что многие итальянцы не соблюдают правила – они не отказались от объятий и рукопожатий при встрече, гуляют большими группами, не соблюдают нормы социального дистанцирования и носят маски, стянув их с носа.

В ресторанах мало посетителей, во всех им измеряют температуру и записывают информацию о месте проживания. Если выяснится, что туристы контактировали с зараженными коронавирусом, власти смогут определить круг людей, нуждающихся в карантине.

Встречая покупателей, продавцы магазинов надевали маски, но в перерывах между визитами общались друг с другом без них, говорит Саша Салливан.

Посещение пляжа приходилось бронировать заранее. Это сделано для того, чтобы на побережье одновременно находилось небольшое число отдыхающих.

Также, по словам путешественницы, большинство людей на курорте пользуются дезинфицирующими средствами, и делают это очень часто: санитайзеры расположены при входе в магазины, рестораны, бары, отели, аптеки, госучреждения.