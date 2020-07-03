Номера — в вагонах, поезд — на мосту через реку.

На территории национального парка Крюгера в ЮАР поезд, стоящий на путях, реконструируют в отель, сообщает Lonely Planet.

Фото: Kruger Shalati

Железнодорожные пути проходят по мосту Шалати над рекой Саби — одной из самых богатых с точки зрения биологического разнообразия. На выбор путешественникам предложат 31 номер, из них 24 комнаты из вагонов с видом на реку, еще семь — отдельно стоящие на мосту дома-люкс. Владельцы также планируют сделать нависающий над рекой бассейн.

Фото: Kruger Shalati

Работы над проектом не удалось закончить до пандемии, однако владельцы отеля-поезда надеются завершить строительство уже в декабре 2020 года.

Железная дорога Шалати использовалась с конца XIX века: по ней транспортировали золото, затем использовали, чтобы добраться до самого национального парка. В 1973 году ее забросили.