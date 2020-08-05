Турецкое издание Snob Magazin опубликовало видео инцидента с украинской моделью Дарьей Кирилюк на курорте Чешме на Эгейском море.

Ранее Кирилюк написала в Instagram, что стала жертвой нападения охранников на пляже Момо. По ее словам, всего были избиты четыре девушки. Администрация пляжа заявила, что инцидент произошел вне его территории и его сотрудники не имеют к нему отношения.

На кадрах, снятых на камеру наблюдения, видна потасовка с участием нескольких человек. При этом сообщается, что избить украинку мог ее молодой человек.

Кирилюк в комментариях под видео в Instagram издания заявила, что молодой человек «никогда ее не бил». «У меня был посттравматический стресс от того, что меня избили в Момо. Это безумие! Мой парень пытался меня успокоить!» – объяснила модель происходящее.

Как сообщили Mpravda.com в Министерстве культуры и туризма Турции, пляж, где, предположительно, произошло избиение Кирилюк, закрыт на 15 дней.