Знаменитая достопримечательность, скорее всего, изменит свой статус.

Верховный суд Турции постановил, что собор Святой Софии может поменять свой статус по указу президента, пишет Orthodox Time.

Решение первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года остается в силе. Согласно ему, собор Святой Софии получил статус музея. Однако судьи постановили, что нынешний президент Турции также может изменить статус собора.

Собор Святой Софии включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вопрос об изменении его статуса с музея на мечеть поднимался в Турции неоднократно. В последний раз — 29 мая, после чтения Корана в стенах собора. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил рассмотреть возможность изменения статуса. Его поддержали некоторые министры. Армянский патриарх Турции Саак II предложил сделать собор местом для молитв как христиан, так и мусульман. Против превращения собора в мечеть высказались представители православных церквей.

Фото: orthodoxtimes.com

Местные СМИ считают, что первая мусульманская служба может состояться уже 15 июля.

Собор Святой Софии, бывший патриарший православный собор и всемирно известный памятник византийского зодчества, был построен в 530-х годах. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. В 1453 году после захвата города османами собор был обращен в мечеть, а в 1935 году приобрел статус музея.