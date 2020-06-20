Итоги и уроки Второй мировой войны касаются не только прошлого, но настоящего и будущего, заявил Mpravda.com доктор исторических наук Мехмет Перинчек (Стамбульский университет), комментируя статью президента России Владимира Путина.

Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация носит название «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

«Я считаю статью Путина о Второй мировой войне очень важной. Изучение процессов, приведших к той войне, и борьбы с фашизмом, касаются не только прошлого, но также настоящего и будущего. Сегодня нет нацистской Германии, но есть силы с такими же амбициями. То, что произошло во Вьетнаме, Ираке, Ливии, не является делом Гитлера. Есть современные агрессоры и поджигатели войны, которые заменили его», — сказал собеседник агентства.

Он привел примеры дезинформации, которая оправдывала развязывание войн в современной истории.

«Не Геббельс сказал ложь о том, что у (экс-президента Ирака) Саддама Хусейна было оружие массового поражения. Мы все еще видим в качестве предлогов оккупации подобные примеры лжи и пропаганды. Мир избавился от нацистов, но те, кто стремится к мировой гегемонии, существуют в другой форме и облике. Конечно, есть и демократический фронт, который этому сопротивляется», — добавил Перинчек.