Задолженность турецких импортеров газа по итогам 2019 года перед «Газпромом» составила 2 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Погашать свои задолженности эти компании отказываются.

Речь идет о семи турецких компаниях, которые отказываются платить по контрактам типа «бери или плати» (take-or-pay). В прошлом году они выбрали только 15 процентов от согласованных объемов, и у них нет средств, чтобы заплатить.

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию упали на 35% в годовом выражении. Причиной этого стала аномально теплая зима, увеличение поставок газа из Азербайджана и из стран, которые добывают СПГ. В 2020 году эта тенденция продолжилась. Азербайджан даже обогнал Россию по поставкам газа в Турцию.