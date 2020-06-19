В газете использовалось архивное фото певицы с президентом Украины

На днях в прессе появилась информация, что супруга президента Украины Владимира Зеленского заразилась коронавирусом. Это также подтвердила Елена Зеленская в Instagram. О болезни жены Владимира написали не только местные СМИ, но и журналисты из других стран. Так, турецкая газета Hurriyet опубликовала статью о семье Зеленского, но дополнила ее не снимком Елены, а Веры Брежневой.

Журналисты по ошибке выпустили газету с кадром, где Зеленский позирует с Брежневой и двумя чужими детьми. Дело в том, что в 2016 году артисты сыграли в картине «Восемь лучших свиданий». Именно этот фрагмент из фильма турецкая пресса и использовала в качестве семейного фото президента Украины, решив, что на снимке запечатлена жена Владимира.

После реакции поклонников Брежневой в Сети газета изменила снимок на сайте, но в печатном варианте статья все же вышла с другим кадром. Одной из первых фото-ляп заметила девушка из Харькова, после чего опубликовала его в Facebook.

«Открыли местную как бы очень популярную газету… А там в новостях, мол, жена лидера Украины, президента Зеленского госпитализирована с Covid-19. Навела я резкость в глазах, и кого я вижу на фотке – Вера Брежнева. Сидит себе, Верочка, и не подозревает, что она уже первая леди. Это кадр из фильма, где они снимались»

Фото: @ververa, facebook.com/permalink