Турецкая партия Vatan («Родина») в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении Mpravda.com.

Среди других пунктов плана – ликвидация баз США и НАТО в регионе, признание Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, поддержка территориальной целостности Азербайджана, обеспечение мира в Сирии и её территориальной целостности, прекращение вмешательства США в Ливии.

На совещании выступила председатель комитета по образованию, науке и молодёжной политике Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили, которая рассказала о значительных переменах к лучшему в положении крымских татар после воссоединения Крыма с Россией.

«Крымскотатарский язык стал официальным. Мы получили права других тюркских народов в России. В течение почти 25 лет мы жили в плохих условиях, когда электричество и вода постоянно отключались, дороги были разбиты, а школы не строились. За последние пять лет эти проблемы начали решаться. Экономическое положение крымских татар начало улучшаться», — отметила она.

Выступивший на совещании аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек призвал МИД Турции немедленно установить отношения с Крымом и по договоренности с РФ стать гарантом прав крымских татар.

«У меня крымское происхождение, я шесть лет учился в Крыму, окончил аспирантуру и магистратуру по русской филологии. Крым по-факту никогда не был украинской землей, на протяжении шести лет я не встречал там людей, которые говорят по-украински. Открыты ли сейчас наши школы и мечети в Крыму? Открыты. Но в крымской политике у нас пока не задействованы наши депутаты и министры. Мы должны исправить это», — сказал Орнек.

Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза. «Наиболее важной особенностью Черноморско-средиземноморского плана дружбы и мира является его целостность. Этот план основан на укреплении оси сотрудничества между Турцией и Россией», — добавил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».