В пятницу, 24 июля, стало известно о возобновлении с 1 августа полетов в Турцию, курорты которой наиболее популярны у россиян. В связи с закрытием границ из-за коронавируса часть отдыхающих переориентировались на пляжный отдых в Крыму и Черноморском побережье Кавказа. Местные предприниматели надеялись на рекордный приток гостей в этом сезоне. К тому же еще в начале июля многие эксперты прогнозировали, что отдохнуть на турецких курортах россиянам удастся не раньше осени.

В этом году из-за коронавирусных ограничений курорты Крыма и Черноморского побережья Кавказа полноценно открыли свои двери для отдыхающих лишь с 1 июля. Местные предприниматели в условиях закрытых границ надеялись с лихвой наверстать упущенное за оставшееся время курортного сезона.

Пик туристической активности на российских курортах традиционно приходится на август. Однако уже с начала месяца российские туристы получат возможность отправиться в вожделенную многими Турцию.

— Открытие Турции вряд ли значительно повлияет на количество отдыхающих на российских курортах в августе, — считает Наталья Новикова, представитель одной из турфирм. – Люди, которые решились на поездку в Крым или Сочи в последний месяц лета вместо заграницы, в основной массе уже забронировали и проплатили отдых. У большинства из них не было заранее приобретенных путевок в Турцию или они были куплены на сроки с мая по июль, когда вылет в страну был невозможен. Если эти туристы сейчас переориентируются на заграницу, то потеряют предоплату, которая в большинстве случаев достаточно существенна.

Люди, традиционно отдыхающие за границей, бронировали на российских курортах комфортные отели, цены в которых в разгар сезона «кусаются». Скорее уж они проведут пару недель в том же Сочи или Ялте, а потом при благоприятном развитии ситуации махнут осенью за рубеж. Те же россияне, которые ждали возобновления полетов до победного конца, в любом случае не стали бы в этом году клиентами российских курортов.

А вот ситуация с сентябрем обстоит совершенно иначе. Из-за открытия Турции, Крым и Кавказ лишаться потенциальных отдыхающих в «бархатный» сезон, которые могли бы приехать, если бы заграничные пляжи остались на замке. Заранее бронировать места на сентябрь на российском юге туристы не спешили, так как в конце сезона найти свободные номера не проблема, как в дорогих отелях, так и в среднем и эконом классе. При открытой Турции многие туристы забудут про российский юг, к тому же, наслушавшись разговоров про местный сервис и цены. Только за сегодняшний вечер из поступивших в нашу фирму звонков по поводу Турции, больше половины касались заявок на сентябрь. Да и туристов, которые бронировали этот месяц для отдыха заранее и не собираются отказываться от поездки, несмотря на разговоры про вторую волну коронавируса, тоже хватает.