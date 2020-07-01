Турция будет делать все возможное, чтобы сохранить территориальную целостность Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Я бы хотел, чтобы как можно скорее в Сирии установился мир, порядок и безопасность, и мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы Сирия сохранила свою территориальную целостность, для того, чтобы конфликт получил разрешение в долгосрочной перспективе», — сказал Эрдоган в ходе видеоконференции лидеров стран «астанинского формата» по сирийскому урегулированию (РФ, Иран, Турция).

Эрдоган отметил, что с самого начала конфликта Турция была рядом с сирийцами. «Мы боремся с сепаратистскими силами в Сирии и надеемся, что наш сосед как можно скорее обретёт стабильность, мир. Мы будем продолжать делать для этого все необходимое как «астанинская тройка», — подчеркнул он.