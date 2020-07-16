Турция пообещала держать в тайне сведения о зенитной ракетной системе С-400, заявил глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир.

Ранее американский сенатор Джон Тьюн назвал «способ» разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой по российским ЗРК. Он внес поправку к оборонному бюджету США, в которой предложил купить эти комплексы у Турции.

«Россия выражала беспокойство о сохранности данных о системе С-400, и Турция пообещала ей охранять эти данные», — цитирует газета Milliyet ответ Демира.

При этом еще в июне официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева отмечала, что Анкара не смогла бы передать Вашингтону зенитные ракетные комплексы без согласия Москвы. Кроме того, пресс-секретарь правящей турецкой партии Омер Челик тогда же подчеркнул, что для перепродажи С-400 нет никаких юридических оснований.

Поставки российских ЗРК, которые вызвали кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля прошлого года. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. При этом американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести против нее санкции. Анкара идти на уступки отказалась.

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны также достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.