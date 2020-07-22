Претензии Греции по поводу начатых Турцией сейсмических исследований в районе острова Кастелоризо в Средиземном море являются необоснованными, заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.

Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Туда вышли также 15 турецких военных кораблей. По этой причине вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране.

«Судно Oruс Reis проводит исследования в пределах нашего континентального шельфа, о границах которого наша страна уведомила ООН, и наше правительство выдало лицензию на эти работы в 2012 году. В пределах этой территории наше исследовательское судно Barbaros Hayrettin Pasha работало в последние годы», — заявил представитель МИД Турции.

Он напомнил, что Греция возражала против этой деятельности и утверждала, что область исследований находилась на ее континентальном шельфе, обосновывая это требование наличием острова Мейса (Кастелоризо), удаленного от ее материковой части. По словам Аксоя, «максималистские требования Греции по континентальному шельфу противоречат международному и прецедентному праву, а также судебным решениям».

«То, что остров площадью 10 квадратных километров, расположенный в двух километрах от территории Турции и в 580 километрах от материковой части Греции, может образовать территорию морской зоны площадью 40 000 квадратных километров, нерационально. По этой причине мы отвергаем эти претензии Греции. Мы неоднократно призывали Грецию к диалогу и продолжим защиту своих интересов на основе международного права», — заявил Аксой.

Остров Кастелоризо оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны.