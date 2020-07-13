Определения статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является суверенным правом Турции, никто не может вмешиваться в этот вопрос, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

По словам Борреля, главы МИД Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник поддержали предложение призвать Турцию пересмотреть и отменить решение о возобновлении мусульманских богослужений в Софийском соборе в Стамбуле.

«Еще раз подчеркиваем, что Айя-София является собственностью Турции, и любые проекты в ее отношении, включая изменение статуса, относятся к суверенитету республики. Никто не может вмешиваться в наше суверенное право», — говорится в заявлении Аксоя.

По его словам, благодаря своему новому статусу мечеть Айя-София будет открыта для представителей всех религий. «Любой желающий сможет посетить это великолепное здание. Кроме того, работы внутри Айя-Софии не повредят желаемым критериям для сохранения в списке всемирного культурного наследия», — отметил Аксой.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

Храм Святой Софии был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.