Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой осудил реакцию греческих властей на первый намаз в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле и акцию в Салониках, участники которой сожгли турецкий флаг.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что превращение собора Святой Софии в мечеть является не проявлением силы, а доказательством слабости Турции. По его словам, Турция нарушает спокойствие, «бросая вызов суверенным правам Греции и Кипра и оскорбляя культуру XXI века с помощью таких действий».

В пятницу вечером в Салониках прошла акция протеста против открытия мечети в соборе Святой Софии, организованная крайне правой организацией «Священный отряд». Во время марша был сожжен флаг Турции.

«Греция вновь проявила свою враждебность к исламу и Турции под предлогом реакции на открытие мечети Айя-София для молитв. Мы решительно осуждаем то, что греческое правительство и парламент провоцируют общественность и публично разрешают сжигать наш славный флаг в Салониках», — говорится в заявлении Аксоя.

Он сравнил греческие власти «с капризным ребенком, который впал в истерику из-за того, что в Айя-Софии снова постелены молельные коврики». По его словам, «эти националистические головы не смогли извлечь уроков из истории». Представитель МИД Турции также напомнил, что Афины являются единственной столицей в Европе, где нет ни одной мечети.

«Ни одна страна не может учить Турцию по вопросу национального суверенитета. Мечеть Айя-София, как и другие объекты культурного наследия страны, находится в собственности Турции и под ее защитой», — заявил Аксой.

Храм Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и впоследствии было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В пятницу в Айя-Софии прошел первый после 1934 года пятничный намаз.