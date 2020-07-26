Минобороны Турции возложило на Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG) ответственность за подрыв самодельного взрывного устройства в сирийском Рас эль-Айне, при котором погибли пять человек и 12 получили ранения.

«Террористическая организация РПК/YPG снова нацелилась на гражданских лиц, чтобы подорвать атмосферу мира и доверия в районе операции «Источник мира”. Террористы подорвали в воскресенье в центре Рас эль-Айна самодельное взрывное устройство, убив пять и ранив 12 мирных жителей», — сообщило турецкое военное ведомство.

США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.