ЕС и Греция должны прекратить нарушения прав беженцев и выполнить взятые на себя обязательства в этой области вместо критики Турции, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой в ответ на высказывания главы греческого МИД Никоса Дендиаса.

Ранее Дендиас заявил, что Турция подрывает безопасность и стабильность в Восточном Средиземноморье, нарушает суверенитет Ливии, Сирии, Ирака и Кипра. Это заявление он сделал по завершении визита вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в городок Кастаниес в регионе Эврос на границе с Турцией. Дендиас отметил, что Турция активно направляла сюда мигрантов, чтобы они перешли границу, но «попытка шантажа потерпела неудачу».

«Заявления Дендиаса — это новая попытка скрыть преступления против беженцев в Греции под прикрытием ЕС. Члены ЕС обязаны защищать права беженцев. Приглашаем ЕС и Грецию вместо обвинений в адрес нашей страны выполнить свои обязательства», — говорится в заявлении Аксоя.

Он назвал полностью «оторванными от реальности» высказывания греческого министра о действиях Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. «Греции и Кипру пора избавиться от иллюзий изолировать Турцию в ее берегах и полагать, что это соответствует международному праву. Для Греции не будет пользы от создания враждебных Турции альянсов с привлечением ЕС. Она должна уважать законные права Турции и решать существующие проблемы путем переговоров», — добавил Аксой.