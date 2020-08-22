Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна обнаружила у себя крупнейшие запасы газа за всю историю. Глава государства оценил месторождение в 320 млрд кубометров, добавив, что это лишь часть залежей. Западные эксперты считают, что после этого у Турции отпадёт желание покупать российский газ, а проект газопровода «Турецкий поток» может быть поставлен под угрозу. Однако российские аналитики считают, что пока Москве не стоит беспокоиться.

Месторождение газа в Чёрном море обнаружило буровое судно «Фатих» недалеко от границ Румынии и Болгарии. Президент Реджеп Эрдоган на пресс-конференции 21 августа заявил, что его страна вступает в новую эпоху. По его словам, речь идёт о запасах величиной 320 млрд кубометров и Анкара продолжит исследовательские работы в этой области.

Разведанные запасы — только часть более обширных ресурсов, — пояснил Эрдоган.

До сих пор Турция зависела от зарубежных поставок газа, в том числе российских. Незадолго до официального анонса источники Reuters сообщали, что в турецких территориальных водах нашли от 800 млрд до 26 триллионов кубометров газа и этих запасов республике хватит на 20 лет. Это ставит под вопрос поставки энергоносителей из России.

Не удивлюсь, если за этим последуют новые находки, — комментирует Bloomberg управляющий директор консалтингового агентства Merkel Energy Кристоф Меркель. — Болгария, Украина и Греция могут очень заинтересоваться покупкой этого газа, если Турция решит его экспортировать. В зависимости от размера находки я ожидаю, что по крайней мере часть «Турецкого потока» будет стоять без дела. Зачем Турции продолжать импортировать газ из России?

Однако другие аналитики подчёркивают, что цена и спрос на газ сегодня находятся на историческом минимуме, поэтому непонятно, насколько прибыльным будет добыча турецкого газа и станет ли Анкара его экспортировать.

Аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков в разговоре с NEWS.ru отметил, что необходимо дождаться официального аудита турецкого газового месторождения, прежде чем судить о его прибыльности.

Игорь Юшков, аналитик Фонда национальной энергобезопасности:

Найденные запасы — 320 кубометров газа — не такой уж большой объём. Да, извлекать газ оттуда можно долго, но, как правило, ежегодные объёмы добычи будут не очень большими. Кроме того, Чёрное море — глубокое, а себестоимость добычи высокая. В современных условиях большой вопрос, что выгоднее Турции: закупать газ или вести свою добычу, дорогую и нерентабельную. Так что на краткосрочную перспективу российским поставкам газа ничего не угрожает. У нас есть другие проблемы: альтернативные закупки Анкары, низкие цены на спотовых рынках, которые позволяют Турции довольно много и довольно дёшево закупать СПГ. То есть турецкий рынок действительно становится более конкурентным и таких позиций как раньше, когда Турция была вторым по величине направлением наших поставок, у России больше не будет.

Эксперт выразил уверенность в том, что проекты «Турецкий поток» и «Голубой поток» останутся востребованными. Он также заметил, что разведка крупных запасов ещё не означает, что их начнут добывать. Так, несколько лет назад в Польше обнаружили одно из крупнейших в мире месторождений сланцевого газа, однако ни один кубометр из него так и не был извлечён. По словам эксперта, добыча турецкого газа может начаться через пять—семь лет. Тогда и станет понятно, насколько сильно стоит беспокоиться России.

Тем не менее собственные газовые месторождения представляют для Турции не только экономическую, но и геополитическую выгоду. Энергетическая независимость позволит ей не учитывать газовые сделки в отношениях с Россией и другими державами, у которых она закупает энергоносители. Вполне возможно, через несколько лет России придётся вести дела с куда более смелыми турецкими политиками.