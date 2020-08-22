Турция обнаружила крупнейшие в своей истории месторождения газа. Залежи, объемы которых, по словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, достигают 320 миллиардов кубометров, располагаются в районе Черного моря. Повлияют ли «находки» Анкары на ее отношения с Россией и изменят ли они европейский рынок газа, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Энергоэксперт: Нужно коммерческое подтверждение объемов

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович полагает, что найденные турецкие запасы газа действительно внушительные для региона.

— Это большие для Черного моря запасы. Таких объемов раньше там не находили. Есть месторождения у Румынии, в районе Одессы и Крыма. Были попытки России разрабатывать месторождения у Краснодарского края. Но они в несколько раз меньше турецких, — сказал он.

Тем не менее «нужно ждать коммерческого подтверждения» добычи. Еще неизвестно, сколько ежегодно можно добывать голубого топлива.

Митрахович сомневается в том, что Турции удастся начать добычу раньше 2023 года, о чем говорит Эрдоган. К тому же в условиях низких цен на нефть и газ освоение морского шельфа может оказаться нерентабельной затеей: «Без госсубсидий точно не обойдется».

В перспективе с новым газовым месторождением Турция «может стать еще одним конкурентом на газовом рынке».

Заместить «Турецкий поток»?

По первым оценкам, речь может идти о 10–12 млрд кубов. Таких объемов хватает, чтобы заместить поставки из России. Однако Анкара вряд ли откажется от них, считает Митрахович.

— Российский импорт может пострадать, но вряд ли Турция будет полностью от него отказываться. Спрос на газ в такой растущей экономике будет увеличиваться. Возможно, Турция частично откажется от СПГ, потому что в долгосрочной перспективе он все равно будет дороже трубопроводного, — говорит эксперт.

В этому году Турция сократила закупки газа из России, которая с первой строчки поставщиков на турецкий рынок спустилась на пятую. Если в марте 2019 года доля России составляла 33 процента (1,4 млрд куб. м), то в марте 2020 года она упала до 9,9 процента (389,7 млн куб. м).

Тюрколог Яшар Ниязбаев считает, что турецкие залежи не сильно изменят европейский рынок.

— Турецкие месторождения не поменяют газовый рынок в Европе, потому что запасы будут добыты в лучшем случае к 2023 году. Так обещает Эрдоган, но кто-то говорит, что это может затянуться и на более длительный срок. Кроме того, запасов там может хватить на 10 лет, хотя президент Турции надеется найти еще больше углеводородов в этой зоне Черного моря, — говорит он.

Ниязбаев не ожидает отказа от российского газа, идущего по Голубому и Турецкому потокам, поскольку он лишит Турцию возможности реэкспортировать излишки газа дальше в Европу и зарабатывать дополнительные деньги. Да и потребление самой Турции достаточно высокое — 50 млрд кубов ежегодно. В целом, учитывая, что Анкара стремится диверсифицировать свои закупки природного газа и в последнее время отдает предпочтение покупке СПГ из Катара и США, закупки у России будут снижаться, отмечает главред «МК Турция».

Российско-турецкие отношения

Ниязбаев уверен, что на политических отношениях Москвы и Анкары усиление энергетического потенциала Турции не скажется.

— Российский газ не влияет на двусторонние отношения. Это бизнес. Даже в 2015 году, когда отношения Анкары и Москвы ухудшились из-за сбитого российского самолета, газ продолжал поставляться в Турцию. Экономические отношения ухудшились, экспорт Турции остановился, но газ продолжал идти, — заметил он.

Что касается отношений Турции с Европейским союзом, то их, по мнению эксперта, Анкаре придется улучшить. Без теплых связей с Брюсселем договориться об экспорте газа в ЕС будет крайне сложно.

Напомним, отношения Турции с рядом европейских стран в последние месяцы обострились. Греция и Кипр недовольны тем, что турецкие геологоразведочные судна изучают спорные месторождения в Средиземном море. 12 августа в регионе столкнулись греческие и турецкие суда. Франция в конфликте выступила на стороне греков и отправила в Восточное Средиземноморье военные корабли и авиацию.