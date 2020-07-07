со ссылкой на Fighter Jets World.

По данным издания, испытания начались 4 июля на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары и продолжатся до 26 ноября. Турция не отреагировала на предупреждения США о возможных санкциях в случае начала испытаний.

Осенью прошлого года газета Milliyet сообщила со ссылкой на военный источник, что Турция начинает тестирование работы радаров С-400, в воздух для этой цели будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, которые вызвали кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.

Ранее радио Sputnik показало видео испытаний С-400 против F-16 в Турции.

Осенью прошлого года турецкие военные также испытывали С-400 против американских истребителей, которые пролетали над Анкарой на различных высотах, а системы контролировали небо над турецкой столицей.

А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, почему ЗРК С-300 и С-500 наводит страх на НАТО.

Узнать за 90 секунд: почему НАТО боится зенитные комплексы России 17:38

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