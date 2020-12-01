Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также перспективы подписания соглашения о зоне свободной торговли. Встреча состоялась во время рабочего визита украинского премьера в Турцию. Об этом сообщает «ТАСС».

Премьер-министр, как заявила пресс-служба Кабинета министров Украины, отметил важность достигнутых договоренностей между президентами Украины и Турции по активизации двустороннего диалога по стратегическим направлениям сотрудничества.

Украинская сторона заявила о намерении нарастить объем общей торговли минимум вдвое, до $10 млр. Шмыгаль отметил, что страна желает привлекать инвестиции в государственный сектор экономики. Также он ожидает дальнейших заседаний украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.

Днем ранее Шмыгаль обсудил перспективы соглашения о ЗСТ с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Украина и Турция планируют реализовать карабахский сценарий на Донбассе.

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