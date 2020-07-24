Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил изданию «Цензор.net», что готов лично штурмовать Крым, если президент Владимир Зеленский примет решение о наступлении на полуостров.

«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», — приводит издание его слова.

Турчинов также добавил, что у Зеленского после денонсации Москвой Харьковских соглашений, позволявших российским войскам пребывать на полуострове еще до присоединения, нет никаких ограничений для «защиты страны от агрессии и освобождения Крыма».

Ранее на Украине заявили, что подготовили стратегию «деоккупации Крыма», однако детали этого плана не разглашаются.

Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». Кроме того, Москва предупреждала, что полуостров хорошо защищен, а любые попытки провокации будут немедленно пресекать.