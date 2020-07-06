Глава избирательного штаба партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» на местных выборах, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что украинцы должны мирным путем перезагрузить власть, в том числе парламент в стране.

Местные выборы на Украине пройдут в октябре текущего года.

«Я считаю, что у украинцев хватит ума, и произойдет именно мирным путем перезагрузка власти и на региональном уровне. Мы подходим к местным выборам, хотя здесь очень много вопросов, и власть делает все, в том числе на законодательном уровне, чтобы вообще эти выборы не состоялись. Мы говорим о необходимости перезагрузки Верховной рады, потому что ни первое, ни второе правительство не смогли остановить сползание страны в социально-экономический кризис», — сказал Турчинов в интервью телеканалу «Прямой».

По его словам, Украине нужны не просто «новые симпатичные лица», а «профессионалы с мозгами».

«Я очень надеюсь, что именно перезагрузка власти произойдет мирным путем. В условиях войны нам не нужна третья революция. И я надеюсь, что ума у действующих руководителей для этого хватит или хотя бы инстинкта самосохранения», — отметил Турчинов.

Ранее замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украины не будет переносить дату местных выборов, запланированных на 25 октября, из-за эпидемии коронавируса. При этом парламент по закону должен отдельным постановлением назначить дату местных выборов. Согласно календарному плану, последняя пленарная неделя рады на текущей сессии пройдет с 14 по 17 июля.