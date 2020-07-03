Туннели для дезинфекции не защитят от коронавирусной инфекции COVID-19, но могут уберечь от ротавируса и других контактных инфекций, заявил в интервью Mpravda.com один из ведущих немецких вирусологов, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик (Hendrik Streeck).

«Основные очаги размножения SARS-CoV2 находятся в бронхах и легких. Поэтому внешняя дезинфекция, вероятно, менее эффективна», — заявил Штрик, отвечая на вопрос об эффективности такого прибора против коронавируса.

«Но с другими вирусами, например ротавирусами, норовирусами — это контактные инфекции, которые могут долго оставаться на поверхности, — важна хорошая дезинфекция, особенно хорошая дезинфекция рук. Для коронавируса это не первично», — добавил специалист.

Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что туннель для дезинфекции установлен не только там, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданны и объяснимы.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ранее заявлял, что компания «Моторные технологии», которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.