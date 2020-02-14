СПОРТ

Тяжеловесы НХЛ развлекли публику дракой

14:20 13/02/2020

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» «Калгари Флэймз» произошел кулачный поединок между нападающим «Калгари» Миланом Лучичем и защитником хозяев Кертисом Макдермидом, передает «МИР 24».

Шла середина заключительного периода, когда при счете 3:2 в пользу «Лос-Анджелеса» судья назначил вбрасывание в зоне гостей. Едва шайба коснулась льда, находившиеся по разные стороны площадки Лучич и Макдермид, к радости публики, скинули перчатки и помчались друг к другу. Приняв боксерскую стойку, хоккеисты, вес которых превышает 100 кг, стали кружить по площадке и в конце концов обрушили друг на друга град ударов. В итоге Макдермид не удержал равновесие и споткнулся, что, по неписаным правилам хоккейных шоу, означало победу Лучича. Судьи разняли «драчунов», и те отправились на скамейки штрафников.

После этого «Лос-Анджелес Кингз» довел игру до победы – 5:3.

Совсем не постановочный эпизод, заставивший серьезно поволноваться болельщиков и хоккеистов, произошел перед этим во время матча команд «Анахайм» и «Сент-Луис Блюз». З6-летний защитник «Сент-Луис» Джей Боумистер во время игры перенес сердечный приступ.



