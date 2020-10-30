Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Евгений Попов гневно прокомментировал сообщение от администрации YouTube в своем Telegram-канале. Журналиста вывело из себя решение сотрудников видеохостинга наложить ограничение на просмотр очередного выпуска его программы.

Администрация YouTube отправила сообщение, что видео под названием «60 минут по горячим следам от 28.10.20» было идентифицировано как «контент, неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий». Это значит, что ролик будет реже появляться в рекомендациях у потенциальных зрителей, а также возникают определенные сложности с его продвижением.

«Это что за репрессии? Ты совсем охренел, YouTube?» — выразил свое недовольство Попов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

На сообщение телеведущего отреагировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В своем Telegram-канале она подчеркнула, так происходит, потому что российские пользователи очень редко идут на конфликт с администрациями западных ресурсов.

«Это потому, что в отношениях с «Гуглом» и всеми ими мы — терпилы. А с терпилами всегда поступают именно так», — написала Симоньян.

Подписчики поддержали российских журналистов, предложив им отказаться от публикаций в YouTube, Twitter и т.д. Пользователи аргументировали рекомендацию тем, что в Китае никто не пользуется иностранными ресурсами, и «никто не плачет».

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