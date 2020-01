View this post on Instagram

Добрый вечер, мои дорогие❤️ Сегодня ещё один день прошёл в суете, первый рабочий день после затянувшихся праздников. . Я сегодня бодр насколько это возможно😅, спел куплет из песни врачу)) . Почти дочитал ваши сообщения, за которые отдельное тёплое спасибо! Столько слов поддержки. Честно плакал. . Что я вам хочу сказать! Вы — мощь! . Вашими невероятными усилиями собрано уже 4157798 руб 🚀 К ним добавляем средства, собранные в нашей семье и тогда для покупки препарата есть уже 6001000 руб из 8481000 руб 💪🏻 до финальной точки остаётся 2480000 руб🙌🏻 . Космические суммы конечно🤯, но я верю, что вместе — мы сила! СПАСИБО ❤️ . СПАСИБО ВАМ!!!! Ваш Тимур. Люблю и обнимаю вас!