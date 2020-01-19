Тимуру Гайдукову поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз» в 2018 году.

В борьбу с коварным заболеванием включились не только медики, но и друзья и поклонники Тимура, — рассказывает «СтарХит».

Тогда еще была надежда справиться с неожиданно обрушившейся бедой.

Ольга Картункина, актриса, открывала сбор помощи для Гайдукова.

Обращался к своим подписчикам и Тимур через инстаграм. Он был решительно настроен на борьбу за жизнь.

К сожалению, болезнь оказалась сильней.

О кончине Тимура сообщил в социальной сети его друг Давид Мелик-Гусейнов.

«Мы виделись после нового года. Я зашёл в палату и понял, что это — последний раз. И он понял это. Но ни слова о проигрыше. Мы строили планы покататься вместе на велосипедах. Но мы оба знали, что скоро все закончится. Мы обнялись, прощаясь. И я шёл по коридору больницы. Кусал губы и злился на то, что мы не обхитрили смерть. Потом писали друг другу смс. И они становились все короче. И в последний день ты дал понять, что тебе нужны силы перейти туда. Спи, дружище.. Ты был атомной станцией. И сгорел. Помню. Ценю. Люблю. Тима… Тимур Гайдуков. Тебе было всего 36..»

У Тимура остались жена Ольга и дочь Амелия.

Как ранее писал «Рамблер», Тимур Гайдуков объявил подписчикам своего «Инстаграма», что серьезно болен. 35-летнему юмористу поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз.

View this post on Instagram Добрый вечер, мои дорогие❤️ Сегодня ещё один день прошёл в суете, первый рабочий день после затянувшихся праздников. . Я сегодня бодр насколько это возможно😅, спел куплет из песни врачу)) . Почти дочитал ваши сообщения, за которые отдельное тёплое спасибо! Столько слов поддержки. Честно плакал. . Что я вам хочу сказать! Вы — мощь! . Вашими невероятными усилиями собрано уже 4157798 руб 🚀 К ним добавляем средства, собранные в нашей семье и тогда для покупки препарата есть уже 6001000 руб из 8481000 руб 💪🏻 до финальной точки остаётся 2480000 руб🙌🏻 . Космические суммы конечно🤯, но я верю, что вместе — мы сила! СПАСИБО ❤️ . СПАСИБО ВАМ!!!! Ваш Тимур. Люблю и обнимаю вас! A post shared by 🎙ВЕДУЩИЙ ТИМУР ГАЙДУКОВ (@timurwedding) on Jan 9, 2020 at 7:14am PST

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