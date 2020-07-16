Компания Twitter зафиксировала атаку, в результате которой были взломаны аккаунты пользователей сервиса, говорится в заявлении техподдержки.

Ранее неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.

Позже техподдержка объявила, что большая часть аккаунтов доступна для публикации сообщений после проверки в связи с проблемой с безопасностью, однако перерывы еще возможны. Основатель и глава Twitter Джек Дорси сообщил после инцидента, что компания предоставит информацию, когда у нее будет полное понимание произошедшего.

«Мы зафиксировали то, что, как мы считаем, является скоординированной атакой через социальную инженерию со стороны людей, которые выбрали в качестве целей некоторых наших работников, имеющих доступ к внутренним системам и инструментам. Мы знаем, что они (хакеры) использовали этот доступ, чтобы взять под контроль многие весьма заметные (в том числе верифицированные) аккаунты и твиты», — говорится в заявлении технической поддержки.

«Как только мы узнали об инциденте, мы незамедлительно заблокировали затронутые аккаунты и удалили твиты, опубликованные злоумышленниками … Мы заблокировали аккаунты, которые были скомпрометированы и восстановим доступ подлинному владельцу аккаунта только тогда, когда мы будем уверены, что сможем сделать это безопасно», — отмечается в заявлении.