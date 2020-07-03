Социальная сеть Twitter удаляет термины «хозяин», «раб» и «черный список» из своих программных кодов, и заменит их на более «инклюзивные» слова.

«Инклюзивный язык играет решающую роль в создании среды, в которой мы находимся. В Twitter язык, который мы использовали в наших кодах, не отражает наши ценности как компании и не представляет людей, на которых мы работаем. Мы хотим изменить это», — говорится в заявлении соцсети в Twitter.

Так, термин «черный список» будет заменен на «список отказов», слово «хозяин» изменится на «лидер», а термин «раб» заменит «последователь».

Имеется в виду модель взаимодействия в программировании одного главного устройства или процесса (на английском звучит как «хозяин»), которое осуществляет однонаправленное управление подчинённым («рабом»).

«Речь идет не только об английских терминах или кодах. Слова важны также для наших встреч, наших разговоров и документов, которые мы создаем. Мы знаем, что предстоит еще много работы, но мы стремимся выполнять то, что должны», — говорится в заявлении.

Также, по сообщению компании, под запрет попали такие слова как «белый список», «проверка работоспособности», «фиктивное значение», а также местоимения, указывающие на гендерную принадлежность.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб, когда один из полицейских навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за «расовую справедливость», эти акции часто сопровождались беспорядками и погромами.