Twitter через час после первого сообщения о проверке в связи с проблемами безопасности сообщил, что продолжает ограничивать публикацию сообщений и другие функции, говорится в аккаунте технической поддержки компании.

«Мы продолжаем ограничивать возможность публиковать сообщения, менять пароль и некоторые другие функции аккаунта, пока мы изучаем это. Спасибо за терпение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аккаунтах в Twitter ряда знаменитостей и компаний появились однотипные объявления с небольшими вариациями. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.