Компания Twitter предупредила, что разблокировка аккаунтов, пострадавших при масштабном взломе в среду, может занять «дополнительное время», но не рекомендовала пользователям менять пароли.

«Мы работаем над тем, чтобы помочь людям получить доступ к их аккаунтам как можно скорее, если те были превентивно заблокированы. Это может занять дополнительное время, поскольку мы предпринимаем дополнительные шаги, чтобы подтвердить, что предоставляем доступ законным владельцам», — говорится в сообщении компании в аккаунте техподдержки Twitter.

«У нас нет данных о том, что нападавшие получили доступ к паролям. Мы в данный момент не считаем, что необходимо менять пароли», — говорится в сообщении.

В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.