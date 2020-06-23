Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об «автономных зонах» протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям.

Сообщение было опубликовано утром 23 июня и гласило, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны».

«Если они попытаются, их встретят с серьезной силой!» — завершил Трамп свое сообщение.

Он написал это после того, как группа протестующих попыталась днем ранее блокировать движение неподалеку от Белого дома, выставить палатки и объявить это место «автономной зоной» по аналогии с целым кварталом в Сиэтле, откуда была изгнана полиция.

Теперь твит недоступен в ленте Трампа, а при выходе на него по прямой ссылке текст открывается только после того, как пользователь прочитает предупреждение и подтвердит, что хочет прочитать текст. Сообщение также нельзя просто ретвитнуть, это можно сделать только с собственным комментарием.

«Этот твит нарушил правила Twitter об оскорбительном поведении. Однако Twitter решил, что это может быть в общественных интересах, чтобы твит остался доступен», — сказано в предупреждении.

В специальном канале Twitter, где поясняют подобные решения, сказано, что нарушение касается, «в частности, присутствия угрозы причинения вреда неопределенной группе людей».

Ранее Twitter уже помечал одно из сообщений Трампа особым значком и снабжал его ссылкой на так называемую «проверку фактов», тем самым де-факто обвиняя президента во лжи. Ссылка вела на подборку статей СМИ с противоположной информацией.