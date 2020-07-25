Социальные сети Twitter и Facebook удалили аккаунты 16 союзников президента Бразилии Жаира Болсонару, подозреваемых в распространении лживых новостей.

Ранее суд в Бразилии потребовал заблокировать аккаунты и угрожал наложить на компании ежедневный штраф в размере 20 тысяч реалов (около 3,8 тысячи долларов) в случае неисполнения.

В заявлении Twitter сообщает, что «действовал строго в соответствии с судебным распоряжением по делу в Федеральном верховном суде». В свою очередь Facebook подчеркнул в заявлении, что «уважает судебную власть и исполняет действительные судебные распоряжения».

Данное решение затронуло одного из наиболее известных сторонников президента Лучану Ханга (Luciano Hang) и одного из его политических союзников Роберту Джефферсона (Roberto Jefferson), национального председателя Бразильской рабочей партии (PTB).

Среди тех, кто лишился аккаунтов, есть предприниматели, активисты, один ютубер, блогеры, военный и советники парламентариев-сторонников Болсонару.