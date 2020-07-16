В Twitter пообещали заблокировать все аккаунты, в которых пытались сменить пароль за последние 30 дней.

"Мы работаем над тем, чтобы пользователи получили доступ к своим страницам как можно скорее. На это может потребоваться дополнительное время, так как нам нужно убедиться, что аккаунтом воспользуется его настоящий владелец", — говорится в сообщении компании.

Накануне в Twitter взломали страницы некоторых публичных людей. Злоумышленники от их имени обещали вернуть отправленные им биткоины в удвоенном размере.

Так, например, хакеры получили доступ к аккаунтам бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, миллиардеров Билла Гейтса, Майкла Блумберга и Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, компаний Apple, Uber и других.

Федеральное бюро расследований приступило к расследованию инцидента.