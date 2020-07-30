Медицинские учреждения Тверской области, а также подразделения регионального управления МЧС получили новые автомобили.

«Врачи и фельдшеры, медсёстры и водители скорой помощи – это настоящие герои нашего времени. Тверская область по праву гордится вами. Желаю всем, кто будет трудиться на новых машинах, всегда вовремя приезжать на вызовы», — сказал губернатор области Игорь Руденя на церемонии передачи ключей от новой техники.

Глава региона поблагодарил врачей и сотрудников скорой помощи за работу по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего в муниципалитеты передан 21 новый автомобиль, из них 18 – реанимобили высокого класса «С». Они были получены в рамках федеральной помощи регионам для повышения эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией. Машины направлены в автопарки Тверской и Вышневолоцкой станций Скорой медицинской помощи, в ДОКБ и ОКБ, а также в Зубцовскую, Торжокскую, Бологовскую, Бежецкую ЦРБ.

Все реанимобили оснащены современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Спасатели получили в свое распоряжение оперативно-служебный транспорт и аварийно-спасательную технику, которая позволит повысить эффективность пожарной охраны и проведения спасательных работ. Четыре автомобиля предназначены для профилактических рейдов по предотвращению пожаров, доставки переносных экспертно-криминалистических лабораторий к очагам возгорания и другой повседневной деятельности инспекторов пожарной охраны.