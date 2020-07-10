Топливная компания госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, в соответствии с графиком выполняла поставки ядерного топлива для АЭС за рубежом, сообщила в интервью Mpravda.com президент ТВЭЛ Наталья Никипелова.

«В условиях серьезных ограничений мы не снижаем свой привычный темп. Поставки ядерного топлива на российские АЭС и зарубежным заказчикам проходят строго в срок в соответствии с контрактными обязательствами. За время пандемии все топливо дошло на АЭС вовремя и было принято без замечаний», — сказала она.

Никипелова напомнила, что уже во время пандемии весной нынешнего года успешно прошла приемку изготовленная на мощностях ТВЭЛ так называемая начальная загрузка топлива для энергоблока №1 Белорусской АЭС. Кроме того, ТВЭЛ были подписаны десятилетний контракт на поставки компонентов топлива для египетского исследовательского реактора ETRR-2 и контракт на поставку топлива для реактора в чешском исследовательском центре Ржеж.

ТВЭЛ — один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива. Обеспечивает топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми государствах, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.