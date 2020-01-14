Ассоциация туроператоров (АТОР) составила рейтинг самых дорогих туристических направлений по России. Об этом сообщается на сайте организации 13 января.

На первом месте оказался отдых в крымском четырехзвездочном отеле в Партените, за который семья из четырех человек — двух взрослых и двух детей — заплатила 2,079 млн рублей.

«Тур включал проживание и питание семьи в течение 5 месяцев — с 01.05. по 30.09 2019 г. Туристы были размещены в двухкомнатном семейном номере. Авиабилеты туристами приобретались самостоятельно», — сказано в сообщении.

Стоимость десятидневного отдыха в Сочи компании из 10 человек в июле составила более 1,5 млн рублей. Туристы остановились в восьмиместной вилле с завтраками. В состав тура также входил входил VIP-трансфер. Авиабилеты туристы оплачивали отдельно.

Индивидуальный тур на 10 ночей в августе по Байкалу для трех человек обошелся туристам в 595 тыс. рублей. В него вошли проживание в отеле в Иркутске, путешествие на частном катере и автомобиле. В пешеходной части маршрута путешественников сопровождал проводник-гид.

Отмечается, что статистика по самым дорогим турам неполная, потому что ряд профильных компаний предпочли не участвовать в исследовании.

10 января стали известны масштабы путешествий россиян за рубежом в 2019 году. Так, большинство туристов, путешествовавших за границу, побывали в одном или двух городах.