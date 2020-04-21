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Турагентства начали предлагать россиянам купить путевки на отдых, начиная с 1 июня (до этой даты им запрещено бронировать и продавать туры). В большинстве случаев предлагается поездка в Турцию.

Первыми по ранее купленным турам после открытия авиасообщения и туристических программ (включая безвизовые въезды) полетят те туристы, которые ранее уже заплатили за путевки в рамках раннего бронирования, но из-за эпидемии коронавируса были перемещены в лист ожидания.

В большинстве случаев турагентства предлагают клиентам внести деньги на депонент, чтобы потом, как только появится возможность, сразу же улететь на отдых. При этом сумма, которая платится в качестве депозита, является невозвратной.

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