СПОРТ

Турнир UFC отменен из-за пандемии коронавируса

02:02 10/04/2020

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ближайший турнир решили отменить из-за пандемии коронавируса в мире, ТАСС.

Напомним, что турнир UFC 249 должен был состоятся в Нью-Йорке 18 апреля. Первоначально главным его поединком организация назначила титульный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Но позже Нурмагомедов принял решение отказаться от боя в связи с распространением коронавирусной инфекции. Организаторы заменили его американцем Джастином Гейджи.



