СПОРТ

Турнир UFC 250 может пройти на частном острове

04:10 15/04/2020

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата может состояться начале мая на частном острове. Организация составляет списки боев, пишет ТАСС.

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что идет процесс составления списка боев для турнира, который запланирован на 9 мая. Изначально это мероприятие должно было пройти в Бразилии, но из-за ситуации с коронавирусом в стране оно было отменено.

Информации о месте проведения турнира UFC 250 очень мало. Руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата назвал его «Островом боев». Одним из поединков турнира должна стать встреча в октагоне американца Тони Феогюсона и его соотечественника Джастина Гейджи. Победитель этого боя впоследствии поборется с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за звание чемпиона UFC в легком весе.

Ранее Уайт заявил, что ближайший турнир, намеченный на 18 апреля в Нью-Йорке, решили отменить из-за коронавируса. В этот день должен был состояться бой Фергюсона и Гейджи.



