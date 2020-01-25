СПОРТ

Турнир среди звезд отечественного хоккея состоялся в Подмосковье

22:56 25/01/2020

<br />

Подмосковный турнир VI «Кубок Легенд» собрал всех самых ярких звезд отечественного хоккея прошлого. На площадке, причем открытой, игроки из разных эпох, передает «МИР 24». На всех десятки побед на Олимпийских Играх и чемпионатах мира.

Есть и обладатели Кубка Стэнли. Александр Якушев, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров и еще множество фамилий, которые в свое время определяли лицо хоккея. В воскресенье финал турнира – и болельщиков ждет громкая вывеска. Кубок Легенд разыграют московские «Спартак» и ЦСКА.

«Волнение было предстартовое, но мы с ним справились. Немного помешала погода сыграть на том уровне, котором мы можем. Самое главное, чтобы зрители получили удовольствие», – поделился российский хоккеист Валерий Каменский. Кубок Легенд проходит уже в шестой раз. Чаще всего турнир выигрывал ЦСКА – у «армейцев» пять побед.



