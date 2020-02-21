СПОРТ

Турнир на призы президента Беларуси по самбо стартовал в Минске

15:02 21/02/2020

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Сильнейшие самбисты из 22 стран определяют лучшего в Минске. Там проходит турнир на призы президента Беларуси Александра Лукашенко. За борьбой на татами наблюдает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Минский Дворец спорта. Накал эмоций то и дело повышает градус на ковре: броски, захваты и болевые приемы. На кону не только медали, но и возможность завоевать путевку на Кубок мира и чемпионат Европы. Турнир на призы президента Беларуси в этом году представительный. Приехали спортсмены из более чем 20 стран: маститые самбисты из России, Грузии, Азербайджана. Первое золото этого турнира у мужчин улетает в Казахстан. Борец Аманжан Абу, кажется, не успел еще поверить в свою победу. «Ничего сейчас не чувствую! Думаю о родителях. Мама, отец, большое спасибо тренеру», – отметил самбист из Казахстана Аманжан Абу. Хозяева турнира, белорусы, в титулованном составе. Ведь нужно побить прошлогодний рекорд, а это 23 награды. Но взрослый ковер открыт и для юниоров. Это решение тренерского штаба. Кстати, для Дмитрия Базылева эти соревнования в качестве главного тренера национальной сборной дебютные. «У нас сильная команда: сплав опыта и молодости. Мы всегда неплохо выступаем. Конечно, это наши домашние соревнования. Зрители наши, плюс это отборочные соревнования. Мы просто обязаны хорошо выступить», – указал Дмитрий Базылев. Редкие кадры: Юрий Рыбак на трибуне. Бороться за награды прославленному белорусскому дзюдоисту и самбисту помешала травма. Признается: роль болельщика для него почти непосильна – на ковре куда меньше нервов. «Каждому надо покричать, подсказать. А когда сам борешься, ты ведь сам в себе. Иногда можешь посмотреть, как кто борется. Но вот болеть – тяжело», – указал Юрий Рыбак. А вот и одна из первых наград Беларуси. От золота Павел Гладких был в нескольких секундах – не повезло. Но в расстроенных чувствах самбист был недолго, уже обещает реванш. Вот только травму залечит. «В самом конце попал на боевой прием колена. Оставалось где-то секунд сорок, дотерпел, конечно. Чуть-чуть повредил колено. Будем лечить», — сказал Павел Гладских. Последние финальные поединки сегодня вечером. На ковер выйдут тяжеловесы. Всего на турнире разыграют 26 комплектов наград.





Ольга Баранова