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Организованные туристы, выселяемые из отелей в Сочи из-за мер по борьбе с коронавирусом, смогут отправиться домой на специальных чартерных рейсах, сообщил заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат.

«Компания «Библиоглобус» аннулировала все брони на размещение в управляемых ей отелях Сочи с 28 марта. Гражданам, которые приобрели туры, осуществляется возврат средств. В том числе под запрет на проживание в гостиницах и отелях попали туристы, которые уже находятся в Сочи, в частности, в отеле «Сигма Сириус». Сейчас с постояльцами проводится разъяснительная работа. Те, кто выкупил туры с перелетом, будут доставлены домой на специальных чартерах», — уточнил Доморат, передает РИА «Новости».

По его словам, приехавшим самостоятельно в Сочи и заселившимся до 28 марта людям также предложено вернуться домой. Многие туристы согласились покинуть город.

«Тем же отдыхающим «Сигма Сириус», кто пожелал остаться на курорте, предоставлена возможность проживать в отеле еще несколько дней бесплатно, частичный возврат средств за оставшиеся дни им также произведен. Питание эти граждане должны организовать самостоятельно», — уточнил чиновник.

В Сочи с субботы вводятся жесткие органичения. С 28 марта по 5 апреля отелям, здравницам, малым средствам размещения запрещено бронировать номера и заселять туристов. Закрываются горнолыжные курорты Красной Поляны, все точки общественного питания — рестораны и кафе — на время прекращают работу.

Напомним, из-за «длинных выходных» в Сочи и Крыму втрое вырос спрос на места отдыха.

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