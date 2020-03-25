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Пандемия стала причиной паники жителей Индии, которые из-за боязни заразиться коронавирусом подвергают травле иностранцев, в том числе россиян. Об этом рассказала туристка из России Полина Мудрова.

Она не может покинуть Индию из-за ограничительных мер, введённых в стране. Об этом россиянка рассказала на своей странице Facebook.

Лично меня выгнали из гостиницы в 11 ночи на улицу. И лишь благодаря огласке в соцсетях я ночевала в доме, а не на дороге. Сейчас я в безопасности, но всё меняется очень быстро. В любой момент может прийти полиция и выгнать меня, — говорится в её сообщении.

По словам девушки, 25 марта из Дели будет организован спецрейс «Аэрофлота» в Москву. На него попадут те из почти 10 тысяч россиян, находящихся в стране, которые имеют на руках билеты с датой вылета до 31 марта. Россиян с билетами на более поздние даты вывезут следующими, а последними покинут Индию те, у кого билеты других авиакомпаний. У Мудровой билет авиакомпании Air Astana.

Россиянка, которая находится в 120 км от Дели, решила не рисковать и не ехать в аэропорт 25 марта — если не возьмут на борт спецрейса, можно остаться на улице.

Агрессия со стороны местных здесь только нарастает. Есть случаи нападения и применения насилия в отношении белых. Иногда трудно приобрести продукты, — рассказала Мудрова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режим строгой изоляции вводится в Индии с 25 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Нарендра Моди. На протяжении трёх недель границы между штатами, округами и районами будут закрыты. Премьер призвал сограждан по возможности не покидать свои дома.

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