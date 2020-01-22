Пассажира из Китая сняли с рейса в международном аэропорту Хабаровска с подозрением на коронавирус. Об этом 22 января сообщили в хабаровском отделении Роспотребнадзора.

По словам начальника отдела эпидемнадзора краевого управления Роспотребнадзора Татьяны Каравянской, сотрудники санитарных служб воздушной гавани выявили больного, прилетевшего из КНР, с высокой температурой и признаками острого респираторного заболевания.

Его доставили в инфекционное отделение одной из больниц Хабаровска, где провели необходимое исследование. Коронавирус у пассажира не подтвердился. Как уточняет телеканал «360», он оказался заражен гриппом.

Каравянская рассказала также о мерах, которые осуществляются на пунктах контроля связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс». По ее словам, проводится анкетирование пассажиров, в частности, внимание обращается на маршрут следования за рубежом, на провинции и страны, где зафиксирована неблагополучная ситуация по коронавирусной инфекции. Кроме того, специалисты проводят термометрию сначала на борту воздушного судна, а потом в зале прилета, где установлены тепловизионные установки, измеряющие температуру тела пассажиров. Усилена разъяснительная работа по опасности заражения вирусом и мерах профилактики, отмечает телеканал «Звезда».

Первые вспышки нового вида пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря. Сейчас вирус активно распространяется по КНР. Жертвами заболевания стали уже 11 человек, заражены более 400.

Вероятность распространения нового вида пневмонии в России оценивается специалистами Роспотребнадзора как низкая. Для подтверждения вируса в Минздраве разрабатываются экспресс-тесты. Как пишет сайт kp.ru, предполагается, что вирус перешел к человеку от животных. Основными симптомами его являются: повышенная температура, затрудненное дыхание, кашель. В целях безопасности россиянам рекомендовали сократить визиты в Китай.