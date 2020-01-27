Приморские турфирмы приостановили организацию поездок в Китай из-за вспышки нового коронавируса, распространяющегося в КНР. Об этом в понедельник, 27 января, сообщают в пресс-службе правительства Приморского края.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в ряде других стран, включая Австралию, Южную Корею, Непал, Малайзию, Японию, США, Францию и Канаду.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные. Также специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения инфекции.

В свою очередь Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения вируса 2019-nCoV в России.