В Музее Победы прошли благотворительные сеансы квеста «Елка Победы. Новая миссия». Участие в праздничной программе приняли дети из Тульской области — это юнармейцы, кадеты и участники патриотических движений.

На время проведения квеста дети смогли почувствовать себя настоящими разведчиками. Они расшифровали документы с засекреченной информацией, изучили азы семафорной азбуки.

Также участники программы преодолели хитроумные лабиринты, обезвредили неприятельские ловушки и исполнили военные песни перед красноармейцами.

Успешно пройдя испытания, дети вместе с юным разведчиком помогли Деду Морозу отыскать дорогу на легендарную Елку 1945 года.

По завершению квеста «Елка Победы. Новая Миссия» каждый из его участников получил приготовленный Музеем Победы тематический подарок к Новому году.

В прошлом году квест «Елка Победы» признан лучшим новогодним представлением столицы. К такому выводу пришли эксперты «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».

Попробовать пройти квест «Елка Победы. Новая миссия» можно до 12 января 2020 года.

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