СПОРТ

Туктамышева придумала с болельщиками и показала из дома новую программу

18:24 10/04/2020

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, как и многие спортсмены, проводит самоизоляцию с пользой. В режиме онлайн чемпионка мира презентовала свою новую произвольную программу, передает из дома спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Давайте творить вместе, призвала Туктамышева своих поклонников. Болельщики смогли не только наблюдать за домашними тренировками фигуристки, но и давать советы по созданию нового танца.

На постановку программы у Елизаветы и ее хореографа ушла неделя. Естественно, пока, в условиях самоизоляции, чемпионка мира не может отточить ее на катке. Однако основные движения и элементы она смогла отработать дома. В этом ей очень помогли болельщики.

«Это был по-настоящему большой эксперимент. Мы впервые открыли зрителям процесс создания программы. Надеюсь, вам понравится результат нашей работы», – написала фигуристка в инстаграме.

В 12 лет Елизавета заняла второе место на взрослом чемпионате России по фигурному катанию. А уже через шесть лет выиграла мировое первенство, став третьей россиянкой, которой покорилась эта вершина. До нее подобного успеха добивались Мария Бутырская и Ирина Слуцкая.

Многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова также поддерживает спортивную форму в домашних условиях. Бассейна в ее квартире нет, поэтому Юлия призвала на помощь смекалку. Знаменитая спортсменка для занятий приспособила свою кухню. Насколько сложно выполнять подобные упражнения, вы можете убедиться сами – у себя дома.





Дмитрий Калугин