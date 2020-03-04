СПОРТ

Туктамышева объяснила свой смех при произношении фамилии Дзюба

12:46 04/03/2020

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему рассмеялась над фамилией форварда сборной России Артема Дзюбы в одном из интервью.

По словам спортсменки, она даже не помнит причину. «Я же дурная. У меня бывает такое: что-то в голову взбредет, что-то смешное для себя нашла, и понеслась…Для меня это было абсолютно нормально, поэтому я даже не помню, почему я смеялась над фамилией Дзюбы», – сказала фигуристка изданию «Спорт день за днем».

Стоит отметить, что весной 2019 года Туктамышева брала интервью у футболиста «Зенита» Клаудио Маркизио и рассмеялась на первых минутах разговора.

Ранее фигуристка рассказала об уровне заработков своих коллег, выступающих в международных турнирах и ледовых шоу.



