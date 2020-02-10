Церемония возложения цветов к памятнику Евгению Примакову состоялась в понедельник, 10 февраля, в Москве по случаю Дня дипломатического работника. В ней приняли участие сотрудники и ветераны МИД РФ.

Решение о проведении памятной церемонии принималось за несколько часов до мероприятия. Участники возложили к основанию памятника красные гвоздики. Не исключено, что возложение цветов к монументу бывшего министра иностранных дел теперь станет еще одной традицией Дня дипломата, передает ТАСС.

Памятник Примакову был открыт в сквере напротив высотного здания внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве в октябре 2019 года, сообщает НСН.

Примаков возглавлял МИД в 1996-1998 годах.

Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника. Поздравление опубликовано на сайте ведомства.