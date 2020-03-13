Не так давно мир флористики всколыхнула новая волна популярности шляпных коробок – отлично смотрятся цветы, причем как отдельно, так в компании со сладостями, особенно с популярными нынче макарон.

Такие композиции очень элегантно, стильно смотрятся, а также отличаются практичностью, удобством доставки – цветы легко закрываются крышкой, не мнутся при транспортировке, а дома их не придется вынимать из коробки, ставить в вазу, так как они помещены в специальную флористическую губку. Вы сможете недорого купить цветы в коробке на любой вкус и повод.

Особенности оформления цветов в коробке

Помимо классических шляпных коробок, Вы сможете заказать цветы в коробке с формой сердца.

Внутрь картонной упаковки укладывается специальная емкость с питательной жидкостью или пропитанной ею губкой, затем помещают цветы.

В тренде такие варианты:

монобукеты – крупные сортовые розы, мелкая кустовая розочка, тюльпаны и др.;

комбо – оптимальные сочетания цветов разных сортов, оттенков для создания общего утонченного стиля;

композиции из суккулентов – сегодня в тренде букеты из растений, которые не требовательны к влаге, условиям роста, затронули модные тенденции, букеты в коробках: они выглядят, как горшочки с набором разнообразных растущих растений.

Наиболее популярные цветы – розы, тюльпаны, гортензии. Зависимо от оттенка, сорта и размера чашечки, они легко подойдут к юбилею, свадьбе, подарку без причины и поздравлению с восьмым марта.

Модные цветы в коробке могут помещать в себя 101 розу – это очень необычное и эффектное решение, не лишенное практичности, так как с подобным оформлением цветы легче транспортировать, сохранять свежими при минимальном уходе.

Стоимость цветов в коробке

На цену такой композиции влияет:

Материал упаковки. Дополнительные декоративные элементы. Вид цветов, их количество.

Вы сможете подобрать, заказать уникальные композиции с включением сладостей, алкогольных напитков и открыток.

Мы гарантируем безупречный сервис, умеренную стоимость и исключительную свежесть цветов.

Наши курьеры смогут доставить цветы в коробке практически в любую точку мира, чтобы порадовать ваших близких и родных.

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